MP और Rajasthan के बाद अब Chhattisgarh में Congress को खतरा, BJP नेता के बयान से मचा घमासान

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) का कांग्रेस ( Congress ) मुक्त भारत का सपना एक बार फिर परवान चढ़ता दिख रहा है। कर्नाटक ( Karnataka ), मध्यप्रदेश ( Madhya Pradesh ) और राजस्थान ( Rajasthan ) के बाद अब छत्तीसगढ़ ( Chhattisgarh ) में भी कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं।

मध्य प्रदेश में विधायकों (MLA) के असंतोष के कारण 15 साल बाद सत्ता में आई कांग्रेस को डेढ़ साल में ही फिर से विपक्ष में बैठना पड़ गया।

अब राजस्थान में भी कांग्रेस विधायकों के असंतोष के कारण सियासी संग्राम मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल के एक बयान ने अब सबकी नजरें छत्तीसगढ़ पर टिका दी हैं।

मध्यप्रदेश में सरकार गंवाने के बाद राजस्थान में कांग्रेस सियासी संग्राम से जूझ रही है। इस बीच छत्तीसगढ़ से भी कांग्रेस को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता के बयान ने घमासान मचा दिया है।

दरअसल राजस्थान, मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए थे और तीनों ही राज्यों में सत्ताधारी दल बीजेपी को हार और कांग्रेस को जीत मिली थी। लेकिन अब ये तीनों ही राज्य कांग्रेस के हाथ खिसकते नजर आ रहे हैं।





#WATCH:Yani ki itna paisa aa gaya hai BJP aur Brijmohan ji ke pas ki wo jis tarah se nilami hoti hai,nilami karne baithe hain kya?:Congress' Digvijaya Singh on Chhattisgarh bjp leader Brijmohan Agrawal's remark 'They're scared of what happened in MP&Raj happening in Chhattisgarh' pic.twitter.com/f0l1KbCiF8