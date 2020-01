जेएनयू हिंसा पर कांग्रेस जांच कमेटी का दावा, सरकार द्वारा प्रायोजित थी घटना-कुलपति मास्टरमाइंड

नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में बीते रविवार को हुई हिंसा को लेकर जांच करने वाली कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रविवार को बड़ा दावा किया। कमेटी की सदस्य सुष्मिता देव ने कहा कि जेएनयू कैंपस के भीतर हुई हिंसा सरकार द्वारा प्रायोजित थी। उन्होंने मांग की कि कुलपति एम जगदीश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए।

कांग्रेस महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष सुष्मिता देव ने इसके साथ ही कुलपति एम जगदीश कुमार, सिक्योरिटी एजेंसी और शिक्षकों के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू करने की भी मांग की।

राजधानी में मीडिया को संबोधित करते हुए देव ने कहा, "कुलपति एम जगदीश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए। उनके द्वारा लिए गए प्रशासनिक फैसलों और नियुक्तियों की जांच के लिए एक स्वतंत्र जांच शुरू की जाए। इस घटना के लिए कुलपति, सिक्योरिटी एजेंसी और शिक्षकों के खिलाफ आपराधिक जांच होनी चाहिए।"

