उत्तराखंड में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री शिवनारायण मीणा का निधन, कांग्रेस में शोक की लहर

नई दिल्ली। उत्तराखंड में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री शिवनारायण मीणा का निधन हो गया है। शिवनारायण केदरानाथ मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे, रास्ते में अचानक तबीयत बिगड़ने से उनकी मौत हो गई। रूद्रप्रयाग में शिवनारायण मीणा को दिल का दौरा पड़ा और वहीं पर उनका निधन हो गया। शिवनारायण के निधन पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है।



शिवनारायण का पार्थिव शरीर बुधवार को चांचौड़ा लाया जाएगा। जहां गुरुवार को उनका अंतिर संस्कार होगा। शिवनारायण के निधन से पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। आपको बता दें कि शिवनारायण पूर्व सीएम दिवग्विजय सिंह की सरकार में मंत्री रह चुके है। उनके जाने से मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में मायूसी छा गई है।

Uttarakhand: Former Madhya Pradesh minister Shivnarayan Meena passed away due to heart attack in Rudraprayag, earlier today. He was on his way to Kedarnath Temple. pic.twitter.com/NnBurBE02J