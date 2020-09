Babri Masjid मामले में सभी को बरी किए जाने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

नई दिल्ली। दशकों पुराने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले ( babari Masjid Case ) में विशेष सीबीआई अदालत ने बुधवार को सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इस फैसले के बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इस खबर से खुशियां मनाई जा रही हैं, कांग्रेस ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं।

विशेष सीबीआई अदालत में बाबरी मस्जिद मामले से जुड़ी सुनवाई की पूरी कहानी

कांग्रेस के प्रवक्ता और राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस मामले पर बयान जारी कर कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सभी दोषियों को बरी करने का विशेष अदालत का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय व संविधान की परिपाटी से परे है। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ के 9 नवंबर 2019 के निर्णय के मुताबिक बाबरी मस्जिद को गिराया जाना एक गैरकानूनी अपराध था। पर विशेष अदालत ने सब दोषियों को बरी कर दिया। विशेष अदालत का निर्णय साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के भी प्रतिकूल है।

सुरजेवाला ने अपने बयान में आगे लिखा, "पूरा देश जानता है कि भाजपा-आरएसएस व उनके नेताओं ने राजनैतिक फायदे के लिए देश व समाज के सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ना का एक घिनौना षडयंत्र किया था। उस समय की उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार भी सांप्रदायिक सौहार्द भंग करने की इस साजिश में शामिल थी। यहां तक कि उस समय झूठा शपथ पत्र देकर सुप्रीम कोर्ट तक को बरगलाया गया। इन सब पहलुओं, तथ्यों व साक्ष्यों को परखने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद को गिराया जाना गैरकानूनी अपराध ठहराया था।"

