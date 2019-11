महाराष्ट्र नई सरकार का फॉर्मूला आया सामने, कांग्रेस, शिवसेना के 14-14 होंगे मंत्री

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में पिछले 15 दिन से चल रहा घमासान अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। प्रदेश में नई सरकार का गठन जल्द होने की संभावना है। सुबह से शिवेसना, एनसीपी और कांग्रेस के दिग्गजों के बीच बैठकों का दौर जारी है। शिवसेना के साथ एनसीपी और कांग्रेस किस फॉर्मूले पर सरकार बनाएंगी इस पर से अब पर्दा उठने लगा है।

कांग्रेस ने सुबह वर्किंग कमेटी की बैठक में वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की। फिलहाल कांग्रेस महाराष्ट्र विधायकों से चर्चा कर रही है। इस चर्चा से पहले कांग्रेस ने उस फॉर्मूले को सामने रख दिया है जो इस बार नई सरकार बनाने में काम करेगा।

#WATCH Delhi: Shiv Sena leader Arvind Sawant speaks on party leader Aaditya Thackeray; says, "...You will get to know his potential if you watch him on YouTube. What a potential that young boy is having! There's a true leadership. He is a visionary leader of the country." pic.twitter.com/BWDzypxg58