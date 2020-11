कांग्रेस ने शिवसेना से दूरी के दिए संकेत, पार्टी अकेली लड़ेगी BMC चुनाव

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में कई मुद्दों पर राजनीतिक दलों के बीच जारी सियासी घमासान के बीच कांग्रेस ने महाविकास अघाड़ी सरकार में हिस्सा होने के बावजूद बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ने के संकेत दिए हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता रवि राजा ने अपने बयान में कहा बीएमसी चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस को शिवसेना से गठबंधन करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस नेता के इस बयान से साफ है कि कांग्रेस अब शिवसेना से दूरी बनाना चाहती है। यह स्थिति न तो शिवसेना न ही कांग्रेस के लिए सही संकेत हैं।

Congress to fight BMC elections alone. No need for an alliance with Shiv Sena: Ravi Raja, Congress leader, #Mumbai