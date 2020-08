Sonia Gandhi की सेहत में काफी सुधार, अस्पताल से मिली छुट्टी

नई दिल्ली। कांग्रेस ( Congress ) अध्यक्ष सोनिया गांधी ( Congress interim president Sonia Gandhi ) की हालत में अब संतोषजनक सुधार बताया गया है, इसलिए रविवार को उन्हें अस्पताल से छुट्टी ( sonia gandhi discharged ) दे दी गई है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ( Sonia Gandhi ) को रूटीन चेकअप के लिये भर्ती कराया गया था। सर गंगाराम अस्पताल ( sir ganga ram hospital delhi ) के डॉ. अरूप कुमार बसु की देखरेख में उनका इलाज किया गया।

जानकारी के मुताबिक डॉ. अरूप कुमार बसु छाती और श्वसन चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं। सोनिया का इलाज तकरीबन तीन दिनों तक चला। जिसके बाद उन्हें रविवार को छुट्टी ( Sonia Gandhi discharge from hospital ) दे दी गई। सर गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन (बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट) डॉ. डी.एस. राणा ने कहा कि जब उन्हें लगा की सोनिया की हालत में वाकई में संतोषजनक सुधार आया है तभी उन्हें छुट्टी दी गई। अब उनकी हालत बिल्कुल स्थिर है, और वे पहले से काफी बेहतर स्थिति में हैं।

शुक्रवार को सर गंगाराम अस्पताल की ओर से हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया था। जिसमें सोनिया गांधी की हेल्थ रिपोर्ट के बारें में जानकारी दी गई। इस जानकारी में सोनिया की सेहत में सुधार की बात बताई गई। इसके बाद से सभी कांग्रेस नेताओं को काफी संतुष्टि मिली।

Congress President Sonia Gandhi, who was admitted to Sir Ganga Ram Hospital on July 30, has been discharged today. Her condition at the time of discharge was stable: Chairman (Board of Management), Sir Ganga Ram Hospital,Delhi.



She was admitted for routine tests & investigations pic.twitter.com/74HcJxcYr7