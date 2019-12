कर्नाटक उपचुनाव में शिकस्त, भाजपा में शामिल हो सकते हैं कांग्रेस-जेडीएस के कई नेता

नई दिल्ली। कर्नाटक में 15 सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस-जनता दल(एस) की करारी हार के बाद भाजपा में उत्साह है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और कर्नाटक प्रभारी पी मुरलीधर राव ने कहा कि नतीजों के बाद कांग्रेस और जेडीएस के अंदरखाने नेताओं के बीच घमासान मचना तय है।

राव ने कहा कि दोनों दलों का अस्तित्व संकट में पड़ चुका है, ऐसे में तमाम नेता भाजपा में आने के लिए लाइन लगा सकते हैं। 5 दिसंबर को हुए मतदान के बाद सोमवार को आए नतीजों में भाजपा को 15 में से 12 सीटें जहां मिलीं, वहीं कांग्रेस को महज दो सीटों से संतोष करना पड़ा। होसकोटे सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली।

Siddaramaiah , Congress: I have also resigned as leader of opposition in Karnataka Assembly. https://t.co/uBdpfo67C8