सुब्रमण्यम स्वामी के बयान पर कांग्रेस का तंज, अर्थव्यवस्था लक्ष्मी संभालेगी तो निर्मला क्या करेगी?

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ( Subramanian Swamy ) के बयान ने एक बार फिर विरोधियों को निशाना साधने का मौका दे दिया है। भारती अर्थव्यवस्था ( Indian Economy ) को सुधारने के लिए दिए गए सुब्रमण्यम स्वामी के बयान ने अब तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस स्वामी के बयान को लेकर तीखा हमला बोला है।

कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ( Abhishek manu Singhvi ) ने नोट पर लक्ष्मी जी की फोटो वाले बयान को लेकर बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि अगर नोट पर लक्ष्मी जी की फोटो छापने से देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो सकता है तो फिर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण क्या करेंगी?

You thought the premiere economist of the RW economy groups would have a better solution than changing the face of bank notes. Goddess Lakshmi would save the economy without being patronised in this manner but then what is the FM's job?#SubramanianSwamy