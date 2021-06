कांग्रेस की वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदयेश का दिल्ली में निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक

देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने में अभी कुछ वक्त बचा है उससे पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग गया है। दरअसल, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता एवं उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का रविवार को निधन हो गया।

राजधानी दिल्ली में दिल का दौरा प़ड़ने से इंदिरा का निधन हुआ। उन्होंने 80 साल की आयु में आखिरी सांस ली। इंदिरा हृदये के निधन के बाद उत्तराखंड के सियासी गलियारे में शोक की लहर है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कई दिग्गजों ने शोक व्यक्त किया है। इंदिरा शनिवार को नई दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में शामिल हुई थीं।

राहुल गांधी ने जताया दुख

राहुल गांधी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की एक मज़बूत कड़ी डॉ. इंदिरा हृदयेश के निधन का दुखद समाचार मिला। वे अंत तक जन सेवा एवं कांग्रेस परिवार के लिए कार्यरत रहीं। उनके सामाजिक व राजनीतिक योगदान प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने कहा कि उनके प्रियजनों को शोक संवेदनाएं।

पीएम मोदी ने जताया शोक

डॉ. इंदिरा ह्रदयेश के निधन पर पीएम मोदी ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा 'डॉ. इंदिरा हृदयेश जी हर सामुदायिक सेवा प्रयासों में सबसे आगे रहती थीं। उन्होंने एक प्रभावी विधायक के रूप में अपनी पहचान बनाई और उनके पास समृद्ध प्रशासनिक अनुभव भी था। उनके निधन से दुखी हूं। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना। शांति'।

