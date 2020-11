कांग्रेस नेता अनिल चौधरी ने केजरीवाल से फैसला वापस लेने की मांग की, फेस मास्क पर जुर्माने से बढ़ेगा भ्रष्टाचार

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार द्वारा फेस मास्क न पहनने वालों से 2000 हजार रुपए जुर्माना वसूलने के फैसले को दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने जन विरोधी करार दिया है। उन्होंने केजरीवाल सरकार से इस अत्याचारी फैसले को तत्काल वापस लेने की मांग की है। अनिल चौधरी ने सीएम केजरीवाल पर तंजिया लहजे में कहा है कि संभवत: केजरीवाल के पास अपने विज्ञापन के लिए पैसे कम पड़ गए हैं।

Congress opposes this. This fine should be immediately withdrawn. Instead of that, awareness should be created among people. A fine of Rs 100 should be levied & mask should be distributed so that people feel that they've made a mistake: Delhi Congress chief Anil Chaudhary (19.11) https://t.co/CfNbkn3mEQ