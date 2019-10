कांग्रेस को एक दिन में लगा दूसरा झटका, वरिष्ठ नेता बदरुद्दीन शेख ने सभी पदों से दिया इस्तीफा

नई दिल्ली। कांग्रेस के लिए शनिवार का दिन किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रहा है। पहले हरियाणा में वरिष्ठ नेता अशोक तंवर ने बागी तेवर दिखाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वहीं दूसरी तरफ अब एक और बड़े इस्तीफे की खबर सामने आ रही है।

खास बात यह है कि कांग्रेस के ये बड़ा झटका गुजरात में लगा है। गुजरात में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बदरुद्दीन शेख ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। वे अहमदाबाद नगर निगम के विपक्षी दल के नेता भी थे। माना जा रहा है कांग्रेस को इस इस्तीफे से बड़ा नुकसान हो सकता है।

Congress leader from Gujarat, Badruddin Shaikh resigns from all posts in the party.