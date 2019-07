कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर कर्ण सिंह की चिट्ठी, लिखा- मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में तुरंत बुलाएं CWC की बैठक

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) के इस्तीफे के बाद से कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। पार्टी की कमान किसके हाथ में सौंपी जाएगी, इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर्ण सिंह ने कांग्रेस वर्किग कमेटी को चिट्ठी लिखी ( Congress Leader Karan Singh Latter ) है। इस पत्र में उन्होंने जल्द से जल्द CWC की बैठक बुलाने की अपील की है।

Senior Congress leader Dr Karan Singh: I am aghast to see the confusion and disorientation into which the party has fallen since Rahul Gandhi resigned on May 25. Instead of honouring his bold decision a month was wasted pleading him to take back his resignation. 1/2 pic.twitter.com/rFeG9BQw5h