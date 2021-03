कोरोना टीका लगवाने से दूरी बना रहे हैं कांग्रेसी, खड़गे बोले- मेरे पास 10-15 साल बचे हैं, युवाओं को लगाओ वैक्सीन

नई दिल्ली। भारत में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को बहुत ही कारगर तरीके से केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर संभाला है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत हद तक कोरोना संक्रमण का खतरा कम हुआ है। लेकिन अभी भी कई राज्यों में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी देखी जा रही है, लिहाजा सतर्कता के साथ कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच तेजी के साथ कोरोना वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है।

कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत आज यानी सोमवार (1 मार्च) से हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे चरण में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है। इधर, अब सियासत भी शुरू हो गई है। कोरोना वैक्सीन पर सवाल खड़े करने वाली कांग्रेस कोरोना टीका से दूरी बना रही है। कांग्रेसी नेता वैक्सीन नहीं लगवाने को लेकर अजीबो-गरीब और बचकाना बयान दे रहे हैं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने वैक्सीन न लगवाने को लेकर ऐसा ही एक बचकाना बयान दिया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे ने कहा कि उनकी आयु 70 साल की हो गई है.. अब वे 10-15 साल बचेंगे.. इसलिए युवाओं को टीका लगाया जाए।

खड़गे से जब कोरोना टीका लगवाए जाने के संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनकी उम्र 70 से अधिक हो गई है। कोरोना वैक्सीन उन युवाओं को देना चाहिए जिनके पास जीने के लिए लंबा जीवन है.. मेरे पास तो जीने के लिए बस 10-15 साल बचे हैं। बता दें कि कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में 60 साल से अधिक वायुवर्ग के लोगों और गंभीर बीमार से जूझ रहे 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जा रहा है।

I am above 70 years of age. You should give it (#COVID19 vaccine) to youngsters who have a longevity in life as opposed to me. I merely have 10-15 more years to live: Mallikarjun Kharge, Leader of Opposition in Rajya Sabha, when asked if he would take the vaccine jab pic.twitter.com/n5ljqmInZt