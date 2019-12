तिहाड़ जेल से छूटे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम, सबसे पहले पहुंचे 10 जनपथ

नई दिल्ली। आईएनएस मीडिया से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीते 106 दिन से जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को बुधवार शाम तिहाड़ जेल से छोड़ दिया गया। इससे पहले दिन में सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया केस और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मामले में भी जमानत दे दी। जमानत मिलने के बाद कार्ति चिदंबरम अपने पिता को रिसीव करने तिहाड़ जेल पहुंचे। तिहाड़ जेल के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी तादाद मौजूद है।

ताजा जानकारी के मुताबिक तिहाड़ जेल से निकलने के बाद पूर्व वित्त मंत्री सबस पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने उनके निवास 10 जनपथ पहुंचे।

वहीं, पी चिदंबरम की रिहाई पर कांग्रेस ने दिल्ली यूनिट से कहा है कि वो पूर्व वित्त मंत्री का भव्य स्वागत करें। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चिदंबरम की तिहाड़ जेल से बाहर आने की खबर मिलते ही, भारी संख्या में वो बाहर इकट्ठा हो गए।

