झारखंडः राहुल ने पीएम मोदी को याद दिलाया उनका बयान, बीजेपी के सीएम को बताया भ्रष्ट

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2019 के बाद एक बार फिर राहुल गांधी और पीएम मोदी आमने-सामने हैं। दरअसल झारखंड में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों दिग्गजों की सोमवार को प्रदेश में रैलियां हैं। ऐसी की एक हजारीबाग में आयोजित रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा।

बड़कागांव में लोगं को संबोधित करते हुए राहुल ने भ्रष्टाचार को बड़ा हथियार बनाते हुए प्रदेश की बीजेपी सरकार को घेरा। राहुल ने भ्रष्टाचार पर पीएम नरेंद्र मोदी के बयानों को याद दिलाते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास को सबसे भ्रष्ट व्यक्ति करार दिया।

Congress leader Rahul Gandhi at an election rally in Hazaribagh, Jharkhand: Today, women in our country cannot step outside without fear. Kaisi raksha kar rahe ho aap, Pradhan Mantri Ji? pic.twitter.com/k84vnpFAHh

राहुल गांधी ने ना सिर्फ सीएम रघुबर दास के साथ-साथ पीएम नरेंद्र मोदी की भी जमकर आलोचना की। राहुल ने पीएम मोदी पर अर्थव्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर तीखा हमला बोला।

गांधी ने कहा कि हर तरफ नफरत का माहौल है और इसी के चलते बेरोजगारी पैदा हो रही है। राहुल ने कहा, 'जितनी ज्यादा नफरत देश में फैलेगी उतनी ही बेरोजगारी बढ़ेगी, उतने ही उद्योग बंद होंगे। हम सबको साथ लेकर चलते थे, जिसमें अमीर-गरीब और हर वर्ग के लोग होते थे।'

Rahul Gandhi, Congress: Today the world looks at India & says,' It has become the rape capital.' Uttar Pradesh MLA raped a woman, Narendra Modi didn't even utter a word. https://t.co/nBY1iLWndY pic.twitter.com/yUBVaXqly2