सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से मिलेंगे राहुल गांधी, मंगलवार को जाएंगे मूसा गांव

कांग्रेस नेता और पंजाब सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में लगातार नए मोड़ सामने आ रहे हैं। पुलिस ने आठ आरोपियों की पहचान की है वहीं इस बीच एक औऱ बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल सिद्धू के परिजनों से मिलने खुद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जाने वाले हैं।

कांग्रेस नेता और पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल सिद्धू के परिवार वालों से मिलने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मूसा गांव जाएंगे। राहुल गांधी मंगलवार को पंजाब स्थित मानसा पहुंचेंगे। यहां से वे मूसा के परिजनों से खास मुलाकात करेंगे। बता दें कि इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मूसा के परिजनों से मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि उम्मीद जताई जा रही थी कि कांग्रेस की ओर से भी जल्द ही कोई नेता कदम उठाएगा, लेकिन राहुल गांधी के विदेश यात्रा पर होने की वजह से कोई नहीं गया।

