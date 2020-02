कोरोना वायरस पर ट्वीट कर ट्रोल हुए राहुल गांधी, करना पड़ा डिलीट

नई दिल्ली। दुनियाभर में फैल रहे जानलेवा कोरोना वायरस ( Coronavirus ) को लेकर हर को चिंतित है। इसी वायरस को लेकर कांग्रेस ( Congress ) के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) भी चर्चा में आ गए हैं। सांसद राहुल गांधी एक बार फिर सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस को लेकर ट्रोल हो गए हैं।

दरअसल राहुल गांधी ने कोरोनावायरस को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधना चाहा, लेकिन उनका ये हमला उन पर ही भारी पड़ गया। आईए जानते हैं कैसे?

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोनावायरस को लेकर एक ट्वीट किया, 'कोरोनावायरस हमारे लोगों और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही गंभीर खतरा है। मेरे हिसाब से सरकार इस खतरे को गंभीरता से नहीं ले रही है। समय पर कदम उठाने की जरूरत है।'

राहुल गांधी के इस ट्विट में लिखावट की तो कोई समस्या नहीं थी। जाहिर पूरी दुनिया जिसको लेकर परेशान है उसी को लेकर राहुल गांधी ने चिंता जताई साथ ही केंद्र को इसके लिए आगाह भी किया।

लेकिन राहुल गांधी इस ट्वीट में एक बड़ी गलती कर बैठे। राहुल ने इस ट्वीट के साथ जो फोटो शेयर किया उसने राहुल की जमकर किरकिरी करवा दी। दरअसल राहुल गांधी ने विश्व का नक्शा शेयर किया, जिसमें भारत से कश्मीर को अलग दिखाया गया है।

इस नक्शे में जम्मू-कश्मीर के एक हिस्से को पाकिस्तान के हिस्से के रूप में दिखाया गया है। इसे लेकर राहुल गांधी ट्रोल हो गए।

यूजर्स के निशाने पर आते ही राहुल गांधी ने तुरंत अपने हैंडल से इस ट्वीट को डिलीट कर दिया।

The Corona Virus is an extremely serious threat to our people and our economy. My sense is the government is not taking this threat seriously.



Timely action is critical.#coronavirus https://t.co/bspz4l1tFM