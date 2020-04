हरियाणाः स्वास्थ्यकर्मियों का वेतन बढ़ाने पर सियासत शुरू, कांग्रेस ने रखी अपनी मांग

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( coronavirus in india ) का खतरा लगातार बढ़ रहा है। देश में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 6500 पार हो चुकी है। वहीं इस घातक वायरस के कारण करीब 200 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र ( Maharashtra ) और केरल ( Kerala ) जैसे राज्यों में हालात और भी चिंताजनक बन गए हैं। यही कारण है कि सरकार लगातार इससे निपटने के लिए कड़े कदम उठा रही है। वहीं कोरोना से जंग में जुटी वॉरियर्स को लेकर भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं।

इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ( Haryana Govt ) ने भी गुरुवार को प्रदेश में कोरोना से जंग में जुटे डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मियों को बड़ा तोहफा दिया। सरकार ने इन सभी के वेतन को दोगुना करने का फैसला लिया। हालांकि मनोहरलाल खट्टर सरकार ( Manohar lal Khattar ) के इस फैसले पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने खट्टर सरकार के सामने अपनी मांग रखी है।

As long as the #COVID19 pandemic lasts, those who are involved in care, treatment or testing of #COVID19 patients, will be paid double the amount of their salary: Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar pic.twitter.com/1l3D4Nh2K3