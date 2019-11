पवार के ढाई-ढाई साल वाले बयान पर कांग्रेस का बड़ा बयान, सुरजेवाला बोले- हमें नहीं कोई जानकारी

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में चल रहा सियासी घटनाक्रम कब कौनसी करवट ले, ये कोई नहीं जानता। सोमवार को सबको उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद सब साफ हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बीच सबसे बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये कि कांग्रेस और एनसीपी के बीच भी एक बड़ा विवाद हो गया है।



दरअसल एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया। इस बयान के तहत उन्होंने कहा कि हमने शिवसेना के साथ सरकार बनाने के लिए 50-50 के फॉर्मूले पर बात की। यानी ढाई-ढाई साल के सीएम बनने की बात होने की पुष्टि की।

महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान के बीच बीजेपी ने चला अब तक का सबसे बड़ा दांव, शिवसेना के...

NCP chief Sharad Pawar , when asked if Ajit Pawar will be expelled from party: This is not something for which a single individual takes a decision, it has to be decided by the party when the matter comes before it. https://t.co/mt3ZukwY7d