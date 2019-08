कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एस कुजूर और गौतम राय ने छोड़ी पार्टी, भाजपा में शामिल

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में हार से अभी न कांग्रेस उबर पाई है और न पार्टी के नेता। आलम यह है कि राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद से पार्टी नेताओं के इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है।

पार्टी छोड़ने वाले कांग्रेस नेताओं की इस लिस्ट में दो नाम और शुमार हो गए हैं।

Guwahati: Former Congress leaders Santiuse Kujur and Gautam Roy today joined the Bharatiya Janata Party (BJP) in presence of Assam Minister Himanta Biswa Sarma. pic.twitter.com/eF7i8bHjRB