लोकसभा में कांग्रेस नेता के लिए सामने आए तीन नाम, दिल्ली पहुंचे राहुल गांधी

नई दिल्ली। मोदी सरकार 2.0 ने आज से संसद की कार्यवाही शुरू कर दी है। हालांकि, लोकसभा में कांग्रेस का नेता कौन होगा सबकी नजरें इस पर टिकी हैं। राहुल गांधी के मना करने पर वैकल्पिक नामों पर चर्चा चल रही है और तीन नाम सामने आ रहे हैं।

लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिलने के बाद से ही राहुल गांधी अपना पद छोड़ने के लिए अड़े हैं। राहुल गांधी को मनाने के लिए पार्टी के नेताओं ने एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अब लोकसभा में कांग्रेस के नेता पद पर कौन होगा, इसके लिए मंथन जारी है।

कौन हैं तीन लोग

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस पद के लिए तीन नाम सामने आ रहे हैं। इनमें मनीष तिवारी, शशि थरूर और अधीर रंजन चौधरी के नाम शामिल हैं। जानकारी के अनुसार ये तीनों नेता दोनों भाषाओं (हिन्दी और अंग्रेजी) में अपनी बात रख सकते हैं।

अधीर रंजन चौधरी

इन तीनों में सबसे आगे अधीर रंजन चौधरी चल रहे हैं। अधीर रंजन बंगाल के बहरामपुर से पांचवीं बार सांसद बने हैं। यूपीए सरकार में अधीर केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं।

अधीर रंजन चौधरी को जुझारू नेता माना जाता है। ममता के खिलाफ अधीर की सियासी लड़ाई काफी चर्चा में रही है। हालांकि, चुनाव से पहले अधीर को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था।

मनीष तिवारी

वहीं, दूसरे नंबर पर मनीष तिवारी चल रहे हैं। मनीष तिवारी पंजाब की श्री आनंदपुर साहिब लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं। वो यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा मनीष केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। लेकिन, कई बार विवादित बयानों के कारण वह चर्चा में रह चुके हैं।

शशि थरूर

तीसरे नंबर पर हैं शशि थरूर। थरूर ने केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से जीत हासिल की है। वो तीसरी बार सांसद बने हैं। लेकिन, उनके कई बयान विवादों में भी रहे और अपनी पत्नी की हत्या का आरोप का मामला उन पर अभी तक चल रहा है।

कौन हैं वरिष्ठ

लिहाजा, इन तीनों में सबसे ज्यादा आगे अधीर रंजन चौधरी चल रहे हैं। वरिष्ठता की बात करें तो भी लोकसभा में अधीर के अलावा सिर्फ सोनिया गांधी 5 बार और केरल के सुरेश 6 बार के सांसद हैं। लेकिन सुरेश की हिंदी अच्छी नहीं है, लिहाजा उत्तर भारत में पार्टी के लिए दिक्तत हो सकती है। अधीर को पार्टी हाईकमान का विश्वसनीय भी माना जाता है।

रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने लोकसभा सांसदों में से अधीर रंजन को भेजकर संकेत भी दे दिया है। अब देखना यह है कि फाइनली मोहर किसके नाम पर लगती है।

