नई दिल्ली। देश की जनता अपना कीमती वोट देकर सरकार चलाने के लिए नेता चुनती है, और वही नेता संसद और विधानसभा में काम छोड़कर बाकी सब करते देखे जाते हैं। बात बात पर हंगामा करने वाले ये विधायक और नेता क्या-क्या कर सकते हैं, इसकी एक बानगी केरल विधानसभा में देखने को मिली। कांग्रेस पार्टी का एक विधायक विधानसभा के अंदर इस्तेमाल किया हुआ ग्रेनेड लेकर पहुंच गए और विधानसभा स्पीकर के सामने जाकर दिखाने लगे।

कांग्रेसियों पर पुलिस ने फेंका था ग्रेनेड

दरअसल बुधवार को केरल विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी। इसी दौरान कांग्रेस विधायक थिरुवंचूर राधाकृष्णन इस्तेमाल किया हुआ ग्रेनेड (आंसू गैस का गोला) लेकर पहुंच गए। विधायक के इस कदम से विधानसभा में हंगामा मच गया। राधाकृष्णन ने आगे बढ़ते हुए स्पीकर को ग्रेनेड दिखाते हुए कहा कि, पिछले हफ्ते यूथ कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए केरल पुलिस ने इस ग्रेनेड का इस्तेमाल किया था, लेकिन ये एक्सपायर हो चुका है।

Kerala: Congress MLA Thiruvanchoor Radhakrishnan came to the Assembly carrying a used grenade. Showing the grenade to the Speaker, he said the grenades being used to disburse Youth Congress protesters last week were beyond their expiry date, and the police is still using them.