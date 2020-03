कोरोना पर कांग्रेस नेता का बयान, 22 अरब डॉलर के हर्जाने के साथ चीन के खिलाफ केस करे भारत

नई दिल्ली। चीन ( China ) के वुहान ( Wuhan ) शहर से शुरू हुए कोरोना वायरस ( Coronavirus ) ने लगभग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। देशभर में लगातार कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 1150 का आकड़ा पार कर चुकी है। वहीं दो राज्यों में हालात काफी खराब होते जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता ने बड़ा बयान दिया है।

अरुणाचल प्रदेश ( Arunachal pradesh ) से कांग्रेस विधायक ( Congress MLA ) निनांग एरिंग ( Ninang aring ) ने दुनिया भर में कोरोना वायरस का प्रकोप फैलने के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है।

विधायक ने भारत सरकार ( Indian Govt ) को लिखे पत्र में 'जैविक युद्ध' के लिए चीन के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ( International court ) में केस करने और उससे हर्जाने के तौर पर 22 अरब अमरीकी डॉलर लेने की मांग की है।

Congress MLA from Arunachal Pradesh, Ninong Ering writes to EAM S Jaishankar, states "Govt of India must put up a case in the international forums like ICJ against China for bio-war and ask for compensation to the tune of 22 Billion USD." (file pic) #Coronavirus pic.twitter.com/qMW79upEBc