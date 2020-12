Karnataka विधान परिषद में मचा बवाल, एमएलसी ने सभापति की कुर्सी पर बैठे डिप्टी चेयरमैन को कुर्सी समेत खींचा

नई दिल्ली। कर्नाटक ( Karnataka ) विधान परिषद ( Legislative Council ) में मंगलवार का दिन हंगामेदार रहा। एक दिन के लिए लगाए गए विशेष सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर झड़प हुई। खास तौर पर कांग्रेस एमएलसी ( Congress MLCS ) ने सदन की मर्यादा को तार-तार कर डाला। कांग्रेस एमएलसी ने जोर जबरदस्ती से विधान परिषद के अध्यक्ष को कुर्सी से उतार दिया।

भारी हंगामे के बीच चेयरमैन शेट्टी ने विधान परिषद की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी।

