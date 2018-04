नई दिल्ली। उन्नाव गैंगरेप में भाजपा विधायक की संलिप्तता को लेकर विपक्ष पूरी तरह सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस सांसद कमल नाथ ने भापजा पर निशाना साधते हुए कहा कि अब भाजपा का नाम बदलकर बलात्कार जनता पार्टी रख देना चाहिए। दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि दुष्कर्म के दोषियों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना चाहिए।

'बलात्कार जनता पार्टी हो भाजपा का नाम'

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से सांसद कमल नाथ ने भाजपा को नाम बदलने की सलाह देते हुए कहा कि मैंने कहीं पढ़ा है कि भाजपा के 20 नेता ऐसे हैं जिन पर दुष्कर्म के आरोप हैं। ये जनता को सोचना चाहिए कि इसका नाम बदलकर बलात्कार जनता पार्टी रख देना चाहिए।

कांग्रेस सांसद यहीं नहीं रूके, उन्होंने एक कविता ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा कि...

भाजपा के नारों को देश की जनता अब यूं कहती है।

मेक इन इंडिया-रेप इन इंडिया

बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ-बेटी छिपाओ, बलात्कारियों से बचाओ।

देश बदल रहा है-बेटियों के साथ रोज रेप हो रहा है।

स्टार्ट अप इंडिया-रोज ब्रेक हो रही बहन-बेटियां

अबकी बार-नारी की इज्जत रोज हो रही तार-तार

मोदी जी अपने नेताओं को शपथ दिलाएंगे- न रेप करूंगा, न करने दूंगा: आप विधायक

There were 19,675 rapes of minor children reported in 2016. This is shameful.



PM should fast track these cases and punish the guilty if he is serious about providing “justice for our daughters”. #SpeakUp