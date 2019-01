कांग्रेस सांसद मौसम नूर ने पार्टी से दिया इस्तीफा, CM ममता बनर्जी की मौजूदगी में TMC का थामा दामन

कलकत्ता। आम चुनाव 2019 को लेकर सभी राजनीतिक दल जोरशोर की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को एक बड़ा झटका देते हुए सांसद मौसम नूर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गईं। नूर ने टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजदूगी में पार्टी में शामिल हुईं। बता दें कि मौसम नूर मालदा उत्तर से दो बार सांसद रह चुकी हैं। नूर नौ बार के सांसद रहे और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री स्व. अब्दुल गनी खां चौधरी की भतीजी हैं।

West Bengal: Congress MP Mausam Noor joined All India Trinamool Congress (TMC) today in presence of West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee in Nabanna. pic.twitter.com/ERMmTx0M0r