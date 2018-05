नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग चलाने के मामले कांग्रेस ने अभी हार नहीं मानी है। महाभियोग प्रस्‍ताव के मुद्दे पर राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू के निर्णय को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा और अमी याग्निक ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में दूसरे वरिष्ठतम जज जस्टिस चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली बेंच से सुनवाई के लिए उचित बेंच के गठन की मांग की गई है।

जस्टिस चेलमेश्‍वर ने कहा कल आइए

कांग्रेस सांसदों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण ने कोर्ट में कहा कि चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर जरूर हैं लेकिन ये मामला उनसे सीधे जुड़ा है। इसलिए सुनवाई का आदेश सीजेआई दूसरे वरिष्ठतम जज को दें। इस बात की गुजारिश दोनों वरिष्‍ठ वकीलों ने जस्टिस चेलमेश्वर से की। शुरआत में जस्टिस चेलमेश्‍वर ने थोड़ी अनिच्छा जताई लेकिन वकीलों के बार-बार अनुरोध पर उन्होंने कहा कि आप लोग कल आइए।

सभापति ने खारिज किया था प्रस्ताव

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा के खिलाफ विपक्ष ने कदाचार और पद के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए महाभियोग का प्रस्ताव दिया था। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू ने विपक्ष के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए वैंकया नायडू ने विपक्षी दलों पर सवाल उठाए थे। नायडू ने कहा था कि महाभियोग प्रस्‍ताव तकनीकी तौर पर किसी भी तरह से मंजूर करने लायक नहीं है। कांग्रेस ने वेंकैया नायडू के फैसले को असंवैधानिक और गैरकानूनी करार दिया था।

क्यों उठी महाभियोग की मांग?

आपको बता दें कि 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जस्टिस जे चेलमेशवर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसफ ने मीडिया के सामने आकर सीजेआई दीपक मिश्रा की प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। इसके बाद कांग्रेस और वामदलों ने महाभियोग की तैयारी शुरू की थी। हालांकि समर्थन नहीं मिलने की वजह से पैर पीछे खींच लिए थे। अब एक बार फिर जज लोया मामले में कांग्रेस और वामदल बैकफुट पर है। ऐसे में विपक्षी पार्टियां महाभियोग पर विचार कर रही है।

Two Congress Parliamentarians from Rajya Sabha- Pratap Singh Bajwa and Amee Harshadray Yajnik, approached the Supreme Court challenging Vice-President M Venkaiah Naidu's dismissal of the impeachment motion against CJI Dipak Misra pic.twitter.com/Lp7QFuDh3f