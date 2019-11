महाराष्ट्र की 'शान' बनी शिवसेना, उद्धव ठाकरे होंगे अगले सीएम!

मुंबई। महाराष्ट्र में बीते एक माह से जारी सियासी उठापटक संभवता शुक्रवार शाम को थमती दिखाई दे रही है। शुक्रवार को महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए एकजुट हुईं कांग्रेस-शिवसेना-राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की संयुक्त बैठक में सूबे के अगले मुखिया का नाम फाइनल कर लिया गया है। तीनों दलों के बीच आखिरी चरण की बैठक संपन्न होने के बाद अब सभी उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री बनाने को लेकर तैयार हो गए हैं।

बिग ब्रेकिंगः शिवसेना-NCP-कांग्रेस गठबंधन को अचानक बड़ा झटका, सरकार बनाने से पहले हो गया ऐसा खेल, सुप्रीम कोर्ट में...

दरअसल, बीते कई दिनों से तीनों दलों के बीच चल रही खिचड़ी अब पूरी तरह पकी नजर आ रही है। दिल्ली में हुईं कई चरणों की बैठक और फिर शुक्रवार को मुंबई में अलग-अलग बैठकों के बाद शाम को तीनों दलों की संयुक्त बैठक संपन्न हुई।

अभी-अभीः महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर एनसीपी ने अमित शाह से की... पवार की सियासत अब... कर दी..

सूत्रों की मानें तो तीनों पार्टियों की इस बैठक के दौरान महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के रूप में उद्धव ठाकरे के नाम पर अंतिम मोहर लगा दी गई। इससे पहले तीनों दलों में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चिंता बनी हुई थी। पहले जहां उद्धव ठाकरे द्वारा आदित्य ठाकरे का नाम आगे लाने की बात कही गई थी, लेकिन दोनों दलों द्वारा इस पर ऐतराज जताए जाने के बाद शिवसेना ने सुभाष देसाई और एकनाथ शिंदे के नामों का प्रस्ताव रखा था।

NCP Chief Sharad Pawar: Uddhav Thackeray's name for CM was also discussed in the meeting, more talks will continue tomorrow https://t.co/fGi2AuLsvj