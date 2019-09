कांग्रेस में फेरबदल, शर्मिष्ठा मुखर्जी और मीरा कुमार के बेटे को बड़ी जिम्मेदारी

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी दोबारा अपनी स्थिति मजबूत करने में जुट गई है। सोनिया गांधी को जब से कांग्रेस पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है तब से पार्टी के अंदर बड़ा फेरबदल जारी है। कुछ राज्यों के अध्यक्ष बदले जा चुके हैं। वहीं, पुराने नेताओं को दोबारा पार्टी से जोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। इसी कड़ी में पार्टी के अंदर बड़ा फेरबदल किया गया है।

जानकारी के मुताबिक, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के बेटे अंशुल मीरा कुमार को कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। दोनों की नियुक्ति के लिए यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने हरी झंडी दे दी है। गौरतलब है कि शर्मिष्ठा इससे पहले दिल्ली कांग्रेस के प्रवक्ता पद पर रह चुकी हैं। चर्या यह भी है कि इन दोनों के अलावा पार्टी कुछ बदलाव करने की तैयारी में है और जल्द ही कोई बड़ा फेरबदल किया जा सकता है।

