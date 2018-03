नई दिल्‍ली: कांग्रेस महाधिवेशन के समापन भाषण में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जोरदार हमला बोला। राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस को कौरवों से तुलना की । राहुल गांधी ने सरकार की मेक इन इंडिया योजना पर भी सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने कहा कि देश की हर चीज पर मेड इन चाइना का ठप्पा लगा है। राहुल ने कहा कि बीजेपी ने हत्या के आरोपी को अध्यक्ष बनाया। राहुल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी से नफरत नहीं करती। ये लोगों को जोड़ती है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी देश में केवल RSS संस्थान चाहती है। आज प्रश्नपत्र बिक रहे हैं। छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सभी को सर्वसुलभ शिक्षा मुहैया कराएंगे। IIT IIM की शिक्षा को और सरल करेंगे। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि 2019 में फंस जाएंगे मोदी । पीएम के चेहरे की रंगत बदल गई। आज पीएम मोदी से देश का भरोसा टूट गया है।पीएम मोदी खुद को भगवान का अवतार मानते हैं। राहुल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी गलती मानती है। लेकिन बीजेपी और आरएसएस अपनी गलती नहीं मानती है।

देश कठिनाइयों से गुजर रहा

देश इस समय कठिनाइयों से गुजर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस देश की आवाज है जबकि बीजेपी एक संगठन की आवाज है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और चर्च सभी जगहों पर जाता हूं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर भ्रष्टाचार को लेकर भी सवाल खड़े किए। राहुल ने कहा कि मोदी नाम अब भ्रष्टाचार का पर्याय हो गया है। मोदी ने मोदी को 30 हजार करोड़ रुपए दिए।

Centuries ago there was huge battle on the field of Kurukshetra. The Kauravas were powerful&arrogant. The Pandavas were humble&fought for the truth. Like the Kauravas BJP & RSS are designed to fight for power, like the Pandavas,Congress is designed to fight for truth:Rahul Gandhi pic.twitter.com/G0mVlIV192 — ANI (@ANI) March 18, 2018

कांग्रेस में युवाओं को मिलेगा मौका

राहुल गांधी संगठन में बदलाव के संकेत भी दिए। राहुल गांधी ने कहा कि आखिरी मौका कार्यकर्ताओं को देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में दीवार है हम उस दीवार को तत्काल तोड़ेंगे। अब पैराशूट नेताओं को टिकट नहीं दिया जाएगा। राहुल ने कहा कि मंच हिंदुस्तान के युवााओं के लिए खाली किया। राहुल ने कहा कि इज्जत और प्यार से दीवार को तोड़ेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि नेहरू के वक्त का कांग्रेस पार्टी को देखना चाहता हूं। अमरीका चीन के बीच भारत का विजन देखना चाहता हूं। फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री से देश के किसानों को जोड़ेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हम दिल से किसानों की रक्षा करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में हुनर और ऊर्जा वालों के पास बैंक लोन नहीं है।

They (people) will accept a man accused of murder as the President of the BJP, but they will never ever accept the same in the Congress Party because they hold Congress in the highest regard: Congress President Rahul Gandhi #CongressPlenarySession pic.twitter.com/GZfdDoGAvr — ANI (@ANI) March 18, 2018

The BJP is the voice of an organisation & the Congress is the voice of a nation: Rahul Gandhi at #CongressPlenarySession in Delhi pic.twitter.com/Dnb5uE26Ey — ANI (@ANI) March 18, 2018

मनमोहन सिंह ने पाक नीति पर उठाए सवाल

इससे पहले महाधिवेशन में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी की पाक नीति पर भी सवाल उठाए। उन्‍होंने कहा कि पाकिस्‍तान के साथ जिस नीति पर सरकार चल रही है उससे दोनों देशेां के बीच रिश्‍ते और खराब होंगे। उन्‍होंने कहा कि पड़ोसियों के साथ बेहतर रिश्‍ता जरूरी है। दोनों देशों के बीच जारी तनाव को खत्‍म शांति तरीके से ही संभव है। उन्‍होंने पाकिस्‍तान को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देने में लगा है। पाक सरकार को चाहिए कि वो इससे बाज आए। अन्‍यथा रिश्‍ते पहले से भी ज्‍यादा खराब हो जाएंगे।दिल्‍ली में आयोजित कांग्रेस पार्टी के 84वें महाधिवेशन के अंतिम दिन पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। उन्‍होंने 2014 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम ने दो करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था। भाजपा सरकार के चार साल पूरे होने वाले हैं। अभी तक मोदी की सरकार ने दो लाख युवाओं को भी रोजगार मुहैया नहीं करा पाई है।