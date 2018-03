नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के टि्वटर का ठिकाना बदल गया है। वो अब राहुल गांधी ऑफिस नहीं बल्कि अपने नाम से ट्वीट करेंगे। बतौर अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को जब पहली बार कांग्रेस महाअधिवेशन को संबोधित कर रहे थे , उससे पहले उनके टि्वटर अकाउंट का पता बदल चुका था। पहले @OfficeOfRG हैंडल से ट्वीट करने वाले राहुल गांधी अब @RahulGandhi हैंडल से जनता से संवाद करेंगे।

मैं आपकी प्रतिक्रिया की अपेक्षा कर रहा हूं

टि्वटर हैंडल बदलने के साथ ही राहुल गांधी ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी बदल दी है। सफेद कुर्ते पर वो काली नेहरु जैकेट पहने हुए हैं, जबकि पिछली प्रोफाइल पिक्चर में वो सफेद कुर्ता पहने हुए थे। राहुल गांधी के टि्वटर हैंडल बदलने की जानकारी कांग्रेस की आधिकारिक टि्वटर हैंडल के अलावा उनके आधिकारिक हैंडल से भी दी गई है। ट्वीट में कहा गया कि शनिवार सुबह 9 बजे मेरा टि्वटर हैंडल बदल कर @RahulGandhi हो गया है। @OfficeOfRG अकाउंट को बंद कर दिया गया है। मैं आपकी प्रतिक्रिया और टिप्प्णियों की अपेक्षा कर रहा हूं। टि्वटर और अन्य प्लेटफार्मों के माध्यम से आपके साथ मेरी बातचीत जारी रहेगी।।

For those of you who missed it, my Twitter handle has changed from 9 am this morning to @RahulGandhi



The @OfficeOfRG account has been discontinued.



I look forward to your feedback and comments and to continuing my dialogue with you via Twitter and other platforms.