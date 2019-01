केरल: कोचीन में सरकार पर बरसे राहुल, कहा- पीएम मोदी अपने 15 अमीर दोस्तों को पहुंचा रहे हैं फायदा

कोचीन। आम चुनाव की तैयारियों को लेकर राजनीतिक दल चुनावी रैलियां करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी केरल के कोचीन में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने विरोधियों और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांच वर्ष सत्ता में रहते हुए एक के बाद एक झूठ बोलकर केवल भारत का समय बर्बाद किया है। उन्होंने वादा किया था कि हर वर्ष युवाओं को दो करोड़ नौकरी देंगे। लेकिन अबतक अपना वादा पूरा नहीं किया। राहुल ने आगे हमला बोलते हुए कहा कि पीए मोदी ने अधिकतम 15 अपने मित्रों को इनकम की गारंटी दी है। उन्होंने कहा कि यदि आप अनिल अंबानी हैं तो यह गारंटी है कि आप अधिकत आय कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस सभी भारतीयों को न्यूनतम आय की गारंटी देने जा रही है।

Congress President Rahul Gandhi in Cochin, Kerala: Mr Narendra Modi has spent 5 years wasting India's time telling one lie after another. He promised 2 crore jobs to youngsters. pic.twitter.com/bx4CmpwTAR — ANI (@ANI) January 29, 2019

अधिकतम युवा और महिला चुनाव में भाग लें

बता दें कि अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि वे चाहते हैं कि अधिकतम युवा और महिला मतदान में भाग लें। इसके लिए कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि हम विपक्ष के नेता के तौर पर एक महिला को देखना चाहते हैं और मुझे पता है कि केरल के नेता बेहद सक्षम हैं।

Congress President Rahul Gandhi in Cochin, Kerala: He (PM Modi) has provided maximum income guarantee to 15 of his friends. If you're Anil Ambani you've guarantee to maximum income you can get. We're going to give a minimum income guarantee to all the Indians. pic.twitter.com/F19iKPx40X — ANI (@ANI) January 29, 2019

Congress President Rahul Gandhi in Cochin, Kerala: We will ensure that in every election, many more youngsters & women participate. We want to see women in positions of leadership & I know leaders of Kerala are extremely capable. pic.twitter.com/pbJJrWCjMY — ANI (@ANI) January 29, 2019

Congress President Rahul Gandhi in Cochin, Kerala: We have forgiven farm loan waivers in the 3 states where we've won elections. We've committed that in 2019 we will have a govt that will make up for all the crimes that Narendra Modi has done against farmers over the last 5 years pic.twitter.com/ux26cohAQa — ANI (@ANI) January 29, 2019

किसानों से कर्जमाफी का वादा

राहुल गांधी ने अपने भाषण में एक बार फिर से किसानों से कर्जमाफी का वादा किया है। राहुल गांधी ने कहा कि तन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों के कर्ज माफ किए गए। उन्होंने आगे कहा कि 2019 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद किसानों पर हुए सभी तरह के अपराध को खत्म करेगी जो कि मोदी सरकार ने बीते पांच वर्ष में किए हैं। राहुल ने कहा कि सत्ता में आने का साथ ही हम किसानों के सभी कर्ज को माफ करेंगे और उनके लिए एक बेहतर वातावरण बनाएंगे।

