जेएनयू हिंसा के लिए सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार

नई दिल्ली। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने राजधानी स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) परिसर में रविवार शाम हुई हिंसा (Violence at JNU campus) की स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। इस संबंध में सोमवार को सोनिया गांधी ने कहा कि जेएनयू में सत्ताधारी मोदी सरकार द्वारा उकसाए गए गुंडों ने भयानक और अभूतपूर्व हिंसा की, जोकि बहुत ही निराशाजनक और अस्वीकार्य है।

अभी-अभी जेएनयू हिंसा पर इस मुख्यमंत्री ने दे दिया ऐसा बयान, मच गया बवाल

सोनिया गांधी ने कहा, "भारत के युवाओं और छात्रों की आवाज का हर रोज मजाक उड़ाया जा रहा है। सत्ताधारी मोदी सरकार (Modi Governement) के उकसाने पर देश के युवाओं के ऊपर गुंडों ने भयानक और अभूतपूर्व हिंसा की है, जो कि बहुत ही निराशाजनक और अस्वीकार्य है।"

उन्होंने कहा, "रोजाना पूरे देश में मोदी सरकार की सरपरस्ती में बदमाशों या पुलिस द्वारा कैंपस और कॉलेजों पर छापेमारी की जा रही है।"

Statement by Congress President Smt. Sonia Gandhi condemning the violent attack on JNU students & teachers and the ongoing subjugation of students voices in the country. #ChhatraVirodhiBJP pic.twitter.com/V1DoYKoWxJ