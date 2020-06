एक सप्ताह के भीतर सोनिया गांधी ने लिखी पीएम मोदी को दूसरी चिट्ठी, देश के गरीबों-मजदूरों को मिले लाभ

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी ( Coronavirus Pandemic ) से बेरोजगार हुए गरीबों-मजदूरों का ध्यान रखने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ( Congress President Sonia Gandhi ) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) सोमवार को एक ओपन लेटर ( open letter to pm modi ) लिखा है।

सोनिया गांधी द्वारा पीएम मोदी ( pm modi ) को लिखे पत्र के मुताबिक, "आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश में सख्त लॉकडाउन के लगभग तीन महीने बाद लाखों भारतीयों के गरीबी में जाने का खतरा है। आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव के कारण हमारे शहरी और ग्रामीण गरीब ( migrant workers crisis ) दोनों के लिए खाद्य असुरक्षित हो गई है। मौजूदा हालात को देखते हुए देश के कुछ सबसे कमजोर लोगों के सामने आने वाले भूख संकट को दूर करने के लिए खाद्य अधिकारों का विस्तार किया जाना चाहिए।"

उन्होंने आगे लिखा, "लॉकडाउन की शुरुआत में नियमित अधिकारों के अलावा अप्रैल-जून 2020 के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ( food safety act ) के तहत अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले घरों के लिए प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति का प्रावधान घोषित किया गया था। सरकार ने किसी भी केंद्रीय या राज्य पीडीएस योजना के तहत पंजीकृत नहीं होने के बावजूद प्रवासियों को मई और जून के महीने के लिए 5 किग्रा प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह का मुफ्त खाद्यान्न देने की भी घोषणा की थी।"

Congress President Smt. Sonia Gandhi writes to the Prime Minister urging the Govt to extend the provision of free food grains for a period of three months up till September 2020. pic.twitter.com/t8es8gcDZ4