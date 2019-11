शिवसेना-NCP से अलग कांग्रेस का बड़ा बयान, इतिहास में काली स्याही से लिखी जाएगी ये घटना

मुंबई। महाराष्ट्र में बीजेपी-एनसीपी की सरकार बनने के बाद विपक्षी पार्टियां बौखलाई हुई हैं। बीती रात तक सरकार बनाने का सपना देख चुकीं शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी अब अलग-अलग नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र की सियासत के इस बड़े घटनाक्रम को लेकर शिवसेना और एनसीपी के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें दिग्गज नेता अहमद पटेल ने कहा है कि आज का दिन महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में काली स्याही से लिखा जाएगा।

शिवसेना-एनसीपी को कांग्रेस ने लास्ट मूमेंट पर दिया 'धोखा', नहीं शामिल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में

संविधान की उड़ाई गईं धज्जियां: पटेल

अहमद पटेल ने कहा कि आज हमें 12 बजे के करीब राज्यपाल से मिलना था, लेकिन सुबह जो कांड हुआ उसने संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं। अहमद पटेल ने कहा कि ना बैंड, ना बाजा, ना बारात और सीएम और डिप्टी सीएम ने शपथ ले ली। अहमद पटेल ने कहा कि बिना जांच के राज्यपाल ने शपथ दिलाई, कुछ तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है।अहमद पटेल ने कहा कि बेशर्मी की सारी सीमाएं पार दी गई हैं। एनसीपी के कुछ लोगों ने लिस्ट दी, जिसके वजह से ये घटना घटी है।

फडणवीस सरकार के सामने अभी भी है बड़ी चुनौती, 30 नवंबर से पहले जुटाने होंगे बाकी विधायक

बीजेपी को हराने के लिए सभी दल एकसाथ हैं- अहमद पटेल

अहमद पटेल ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए तीनों दल साथ आए थे, हम तीन आज भी एकजुट हैं। कांग्रेस के सभी विधायक एक साथ हैं। अहमद पटेल ने सरकार बनाने को लेकर देरी का आरोप झेल रही कांग्रेस की तरफ से सफाई देते हुए कहा कि हमारी तरफ से कोई देरी नहीं हुई है। कांग्रेस पर ये जो आरोप लगाया जा रहा है वो निराधार है।

ahmed patel , Congress: We will fight this on both fronts, political and legal. #Maharashtra https://t.co/77euYvgmTa pic.twitter.com/55mFDAPLh7