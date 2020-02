जज एस मुरलीधर के तबालदे पर गर्माई सियासत, राहुल-प्रियंका ने मोदी सरकार को घेरा

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा ( Delhi Violence ) की सुनवाई कर रहे जज एस मुरलीधर के तबादले का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जज के तत्काल तबादले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। सरकार की ओर से उठाए गए इस कदम को लेकर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ( Priyanaka Gandhi vadra ) ने कड़ा प्रहार किया है।

मोदी सरकार को घेरते हुए प्रियंका गांधी ने कहा है कि दिल्ली हिंसा मामले की सुनवाई कर रहे जज का तबादला ये बताता है कि सरकार न्याय का मुंह बंद करना चाहती है। वहीं राहुल गांधी ने जस्सिट लोया को याद करते हुए ट्वीट किया।

The midnight transfer of Justice Muralidhar isn’t shocking given the current dispensation, but it is certianly sad & shameful.



Millions of Indians have faith in a resilient & upright judiciary, the government’s attempts to muzzle justice & break their faith are deplorable. pic.twitter.com/KKt4IeAMyv