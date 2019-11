झारखंड: चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस की पहली सूची जारी, सिद्धू का नाम नहीं

नई दिल्ली। महाराष्ट्र और हरियामा में चुनावी संग्राम के बाद अब बारी है झारखंड की। जी हां नवंबर के अंतिम सप्ताह से पांच चरणों में झारखंड विधानसभा के चुनाव होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने झारखंड की तरफ अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने का काम शुरू कर दिया है। इस कड़ी में कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की एक सूची जारी की है।

स्टार प्रचारकों की सूची में सोनिया गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह समेत कई कद्दावरों के नाम शामिल हैं। लेकिन एक बार फिर कांग्रेस ने जिस नाम से दूरी बनाई है वो है पंजाब सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के फायर ब्रांड नेताओं में शुमार नवजोत सिंह सिद्धू।

Congress party issues a list of 40 star campaigners for the first phase of the upcoming #JharkhandAssemblyPolls. Party's interim president Sonia Gandhi , former PM Manmohan Singh and Rahul Gandhi among the star campaigners. The state undergoes elections on 30th November. pic.twitter.com/WxG8ZZVwWt