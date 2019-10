कर्नाटक विधानसभा उप-चुनावः कांग्रेस ने जारी की आठ उम्मीदवारों की सूची

नई दिल्ली। कर्नाटक में दिसंबर में विधानसभा उप-चुनाव होने हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस ने अब कर्नाटक उप-चुनाव को लेकर कमर कस ली है और बृहस्पतिवार को अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। कांग्रेस ने कर्नाटक की आठ सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है।

कांग्रेस के महासचिव और केंद्रीय चुनाव समिति के प्रभारी मुकुल वासनिक ने बृहस्पतिवार शाम को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी सूचना दी।

Congress releases list of 8 candidates for the by-elections to the legislative assembly of Karnataka. pic.twitter.com/EPgxadoeMt