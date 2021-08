कांग्रेस ने 'PM केयर्स फंड' को बताया भ्रष्टाचार और झूठ का ब्लैकहोल

नई दिल्ली। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला है। कोरोना महामारी के प्रकोप से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए पिछले साल मार्च में बनाए गए पीएम केयर्स फंड (PM CARES Fund) की आलोचना करती रही कांग्रेस ने फिर से सवाल उठाए हैं और गंभीर आरोप भी लगाए हैं।

कांग्रेस ने पीएम केयर्स फंड की आलोचना करते हुए रविवार को कहा कि यह झूठ और भ्रष्टाचार का ब्लैकहोल है। कांग्रेस ने पीएम केयर्स की वैधता पर सवाल उठाते हुए आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और लिखा 'पीएम केयर्स फंड झूठ, सार्वजनिक धन और भ्रष्टाचार का ब्लैकहोल है।'

कांग्रेस ने अपने ट्वीट में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका की मांग को भी दोहराया है। उसमें लिखा है कि पीएम केयर्स फंड के मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत है।

The "PM CARES Fund" is black hole of lies, public funds & corruption. pic.twitter.com/xldB0fufxv