CAA के विरोध में राजघाट पर कांग्रेस का सत्याग्रह जारी, सोनिया-राहुल-प्रियंका समेत दिग्गज नेता मौजूद

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ देशभर में फैले विरोध के बीच कांग्रेस ने सोमवार को दिल्ली के राजघाट में इसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सत्याग्रह किया है। राजघाट में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मनमोहन सिंह, गुलाम नबी आजाद समेत तमाम दिग्गज नेता सत्याग्रह करके केंद्र सरकार के प्रति खिलाफत दिखा रहे हैं।

Delhi: Congress interim President Sonia Gandhi reads the Preamble of the Constitution, at Raj Ghat where the party is staging protest against #CitizenshipAmendmentAct. pic.twitter.com/YZBQfG0DTc — ANI (@ANI) December 23, 2019

शनिवार शाम करीब साढ़े चार बजे राजघाट पहुंची सनिया गांधी ने संविधान का प्रस्तावना पढ़कर नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध जताया। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने संविधान का प्रस्तावना पढ़कर इस कानून के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया।

Delhi: Congress interim President Sonia Gandhi arrives at Raj Ghat where the party is staging protest against #CitizenshipAmendmentAct. https://t.co/QkcH1ad359 pic.twitter.com/BM3UfaGJO4 — ANI (@ANI) December 23, 2019

राजघाट में कांग्रेस के सत्याग्रह में शामिल होने के लिए देशभर से दिग्गज कांग्रेसी नेता जुटे हैं। इस वक्त राजघाट पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गलहोल, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अहमद पटेल, आनंद शर्मा, राजीव शुक्ला, एके एंटनी, रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत तमाम नेता मौजूद हैं।