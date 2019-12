जामिया प्रदर्शनः इंडिया गेट पर धरने पर बैठीं प्रियंका गांधी, बोलीं- गुंडों की जागीर नहीं देश

नई दिल्ली। मोदी सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ जामिया मामले में दिल्ली पुलिस की भूमिका को लेकर हो रहा उग्र प्रदर्शन तो दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का गुस्सा भी सोमवार को फूट पड़ा।

जामिया में छात्रों के साथ बर्बर्ता और महिलाओं की सुरक्षा को मुद्दे पर सोमवार को इंडिया गेट पर धरने पर बैठ गईं। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा हमारे देश कोई गुंडों की जागीर नहीं है।

प्रियंका गांधी इसके अलावा जामिया में हुई हिंसा को लेकर धरने पर बैठी हैं। दरअसल, जामिया में प्रदर्शन के दौरान कई छात्राएं घायल हो गईं। छात्राओं का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने उनपर हमला किया, साथ ही कैंपस में आंसू गैस के गोले छोड़े गए।

