कांग्रेस ने पीएम को भेजी संविधान की काॅपी, कहा-आप किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित नहीं कर सकते

नई दिल्ली। रविवार को पूरा देश 71वां गणतंत्र दिवस मना रहा था। विदेशी मेहमानों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) गणतंत्र दिवस कायक्रम में थे। ठीक उसी समय कांग्रेस (Congress) देश के पीएम को भारत के संविधान की प्रति भेजने की तैयारी में जुटी थी। इस बात की जानकारी कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट कर सभी को दी।

Dear PM,



The Constitution is reaching you soon. When you get time off from dividing the country, please do read it.



Regards,

Congress. pic.twitter.com/zSh957wHSj