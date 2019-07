नई दिल्ली। कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार गिरने के बाद बुधवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया है। शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा है कि जिस पार्टी ने पशुधन की नीलामी पर पाबंदी लगाई थी, उसी ने कर्नाटक में विधायकों की खरीदफरोख्‍त की है।

So the party that banned cattle auctions has successfully conducted one in Karnataka! My admiration for the courage & principle shown by D.K.Shivakumar & those @INCIndia MLAs who were neither cajoled nor cudgelled into changing their allegiance. We shall overcome one day. https://t.co/L5bp0kAEPt