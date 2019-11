महाराष्ट्रः कांग्रेस के विधायक जयपुर होंगे शिफ्ट, उद्धव बोले- सीएम हमारा ही होगा

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच चल रहा टकराव चरम पर पहुंच गया है। अब उद्धव ठाकरे ने भी नितिन गडकरी के बयान का पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री उन्हीं की पार्टी का होगा। उधर...कांग्रेस ने भी बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को राजस्थान शिफ्ट करने का मन बना लिया है।

दरअसल कांग्रेस और शिवसेना लगातार बीजेपी पर विधायकों की खरीद-फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने विधायकों को सुरक्षित स्थान पर भेजने की तैयारी कर ली है। वहीं शिवसेना भी लगातार अपने विधायकों पर नजर बनाए हुए हैं।

गुरुवार रात से ही उद्धव और आदित्य ठाकरे होटल में रुके हुए विधायकों के साथ हैं। आदित्य ठाकरे ने तो होटल में ही रात गुजारी है।

Sudhir Mungantiwar ,BJP: Congress and NCP have made allegations of horse trading against us, they should prove this charge within 48 hours or apologize to the people of Maharashtra. https://t.co/AAgt26I2se pic.twitter.com/mbDYpzZa6l