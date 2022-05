'8 साल, 8 छल, भाजपा सरकार विफल...' के नारे के साथ मोदी सरकार पर कांग्रेस का तंज

केंद्र की मोदी सरकार के आज आठ साल पूरे हो रहे हैं। यही वजह है कि मोदी सरकार की इस कामयाबी को लेकर एक तरफ बीजेपी जश्न मनाने में जुटी है तो दूसरी तरफ विरोध दल कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार को जमकर घेरा है। कांग्रेस नेताओं ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मोदी सरकार के आठ साल पर नया नारा देकर तंज कसा है।

मोदी सरकार के आठ साल पूरे होने पर जहां बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है वहीं विरोध दल मोदी सरकार की विफलताओं को गिनाने में जुटे हैं। खास तौर पर कांग्रेस ने मोदी सरकार के आठ साल पर एक नया नारा तैयार किया। इस नारे के जरिए पार्टी मोदी सरकार पर तीखा हमला बोल रही है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2014 में पहली देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। यही वजह कि बीजेपी मोदी सरकार के आठ वर्षों की बड़ी उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचा रही है, जबकि कांग्रेस मोदी सरकार के कुशासन को लेकर सीधा प्रहार कर रही है।

