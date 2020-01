पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते कांग्रेस ने पूर्व सांसद को निलंबित किया

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार एक बड़ा कदम उठाया। कांग्रेस ने पूर्व सांसद महाबली मिशअरा को पार्टी की सदस्यता से निलंबित कर दिया। कांग्रेस के दिल्ली प्रभारी पीसी चाको ने मिश्रा का निलंबन पत्र जारी किया।

इस संबंध में कांग्रेस द्वारा जारी किए गए निलंबन पत्र के मुताबिक, "मौजूदा दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पूर्व सांसद महाबल मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।"

Congress suspends Former MP Mahabal Mishra from the Party for anti-party activities regard to Delhi elections.