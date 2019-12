जामिया हिंसा पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा, उठाई न्यायिक जांच की मांग

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जामिया मिलिया युनिवर्सिटी में हुई हिंसक घटनाओं को विपक्षी नेताओं ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।

राजधानी दिल्ली में विपक्ष के नेताओं ने इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस दौरान नेताओं ने पुलिस पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा।

मोदी सरकार को टारगेट करते हुए कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वाइस चांसलर की अनुमति के बिना पुलिस कैंपस में प्रवेश कर सकती है।

कांग्रेस नेता ने इसकी न्यायिक जांच कराए जाने की मांग की है।

गुलाम नबी आजाद ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि इसके पीछे कांग्रेस (विरोध) है। अगर कांग्रेस ऐसी हिंसा भड़काने में सक्षम होती, तो आप सत्ता में नहीं होते।

कांग्रेस नेता इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि मैं इसकी निंदा करता हूं। केवल सत्ताधारी पार्टी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री उनका मंत्रिमंडल ही इसके लिए जिम्मेदार हैं।

