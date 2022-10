कांग्रेस के तीन बड़े प्रवक्ताओं ने दिया इस्तीफा, मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाने के लिए करेंगे प्रचार

Congress President Election: कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के बीच पार्टी के तीन प्रवक्ताओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये तीनों अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में प्रचार करते नजर आएंगे।

Congress Three Spokesperson Resigns will Campaign for Presidential Candidate Mallikarjun Kharge