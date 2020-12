सीएम पी विजयन ने किसान आंदोलन को दिया खुला समर्थन, कहा - केरल पर भी होगा इसका असर

नई दिल्ली। किसान दिवस पर केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने दिल्ली सीमा पर जारी फार्मर्स प्रोटेस्ट को समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी किसानों के साथ हम एकजुटता के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन के प्रति लोगों का समर्थन लगातार बढ़ रहा है। केंद्र सरकार को किसानों की वाजिब मांगों को सुनना चाहिए।

Many people are asking what Kerala has to do with it. If food scarcity hits the country, its maximum impact will be on Kerala, a consumer state. That is why Kerala will also be part of this protest: Kerala CM Pinarayi Vijayan at an anti-farm laws protest in Thiruvananthapuram https://t.co/10bVpSaz96